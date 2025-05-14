Сражение двух волгоградцев возле дороги и на ней засняли видеокамеры





В Волгограде двое местных жителей устроили драку на остановке и частично на проезжей части. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел накануне поздним вечером в Краснооктябрьском районе на автобусной остановке «14 гимназия».





На кадрах с камеры наблюдения видно, как двое нетрезвых мужчин подходят к остановке общественного транспорта и вскоре между ними начинается драка. В процессе волгоградцы, размахивая руками и ногами, то вылетают на дорогу под колеса машин, то вновь возвращаются на остановку, продолжая выяснять отношения.

Отметим, что очевидцы происходившее тоже снимали на видео – накануне вечером в Сети появились посты с неадекватными горожанами. Как сообщили в ответ на запрос редакции в ГУ МВД России по Волгоградской области, хулиганы, чудом уцелевшие в сражении, будут наказаны.

– За совершение антиобщественных действий оба участника будут привлечены к административной ответственности, – заверили в пресс-службе регионального главка МВД.

Отметим, что на место происшествия, кроме прочего, выезжала бригада скорой помощи. По информации медиков, один из участников драки упал с бутылкой в руке, которая разбившись порезала ему руку.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области