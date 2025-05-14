Ледяной ураган за час остудил Волгоград на 10 градусов

В Волгограде сегодня, 14 мая, неожиданно резко похолодало. Как сообщает ИА «Высота 102», еще до полудня в областном центре было солнечно и безветренно. Однако около 13 часов налетел ледяной ветер. В Советском районе города пошел дождь.

По данным Волгоградского ЦГМС, температура резко упала в течение часа с 21 до 11 градусов. Также метеорологические станции зафиксировали усиление ветра до 15 метров в секунду в течение этого временного отрезка. Если в 12-30 в Волгограде наблюдался почти полный штиль, то уже в 12-50 ч. налетел ураган.

Ранее синоптики прогнозировали кратковременные осадки в Волгограде 14 мая и ветер западного и северо-западного направлений 7-12 метров в секунду с дневной температурой около +20 градусов.

Фото V102.RU