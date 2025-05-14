Расследования

Волгоградец прижарил на плите лицо бывшей из-за отказа

Расследования 14.05.2025 13:28
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14.05.2025 13:28


Отказ в возобновлении отношений с бывшим сожителем обернулся трагедией для 41-летней жительницы Ленинского района Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, экс-бойфренд не смог перенести разрыва и обжег половину лица женщине на раскаленной электрической плите. 

Инцидент произошел 9 декабря 2023 года в квартире женщины, куда пришел 56-летний мужчина в гости. После разгоревшейся драмы он схватил потерпевшую и прислонил ее к раскалённой электроплитке. От боли она потеряла сознание, а злоумышленник скрылся с места преступления. 

В результате женщине причинены телесные повреждения в виде рубца от ожога правой половины лица и верхней части шеи. 

- Приговором Ленинского районного суда 56-летний местный житель признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица», - рассказала информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. - Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал, выдвинув версию о том, что потерпевшая сама упала на плиту. Однако данная версия полностью опровергнута представленными государственным обвинением доказательствами.

Фигурант дела приговорен к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке. 

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