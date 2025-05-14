Власти Камышина провели незаконный конкурс на перевозки пассажиров





Областной арбитраж поддержал решение Волгоградского УФАС о незаконности организации конкурса по трем маршрутам. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, маршруты №№2, 15 и 17 числились в реестре, в который включены перевозки по регулируемым тарифам. Однако власти Камышина провели конкурс на право получения свидетельства на перевозки по данным направлениям по нерегулируемым тарифам.

Напомним, антимонопольный орган начал разбирательство после жалобы одного из перевозчиков на действия комитета жилищно-коммунального хозяйства и капстроительства администрации Камышина.

- По нормам Закона об организации регулярных перевозок пассажиров № 220-ФЗ для осуществления перевозок пассажиров по регулируемым тарифам заключается контракт в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Таким образом, право на осуществление перевозок по нерегулируемым маршрутам № 2, № 15, № 17 не могло быть предметом конкурса, - пояснили в ведомстве.

Однако комитет не согласился с решением УФАС и обжаловал его в суде. Но суд поддержал позицию антимонопольного органа.



