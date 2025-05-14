Общество

Остров Сарпинский в Волгограде остался без света

Общество 14.05.2025 14:16
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14.05.2025 14:16


В Волгограде на острове Сарпинский 14 мая пропал свет. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, электричества нет с раннего утра. 
- Звоним в аварийку, там ничего толком не могут сказать, - жалуются волгоградцы. – Уже два часа дня и, когда будет свет, непонятно.
В ответе на редакционный запрос в компании «Россети Юг» прояснили ситуацию. 
- Бригада энергетиков ведет работы по устранению технологического нарушения в сети. Электроснабжение потребителей будет восстановлено в течение нескольких часов, - говорится в комментарии. 
Фото V102.RU (архив)

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