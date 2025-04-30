Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» выбыли из борьбы за медали Суперлиги

Спорт 30.04.2025 21:50
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30.04.2025 21:50


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 30 апреля, в Москве проиграли ЦСКА со счетом 28:41 во втором матче четвертьфинала женской Суперлиги. Таким образом, по итогам двух встреч в плей-офф действующие чемпионы России прошли в следующий раунд, а бело-голубые сыграют в утешительном турнире за 5-8 места, сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, первая дуэль между соперниками, состоявшаяся 25 апреля в Волгограде, завершилась сенсационной победой динамовского клуба со счетом 29:23. Поэтому в поединке в столице команде Евгения Дмитриева нужно было удержать добытое преимущество «плюс шесть» для выхода в полуфинал. Отметим, в заявке на игру у бело-голубых впервые в выездных матчах нынешнего сезона оказалась Олеся Черненко, а в стан красно-синих после травмы вернулась воспитанница волгоградского гандбола Антонина Санталова. 
Отчетная игра началась с обмена реализованных семиметровых штрафных бросков - отличились Екатерина Ильина и Виктория Турусина. Вскоре гостьи вышли вперед в результате точного броска Екатерины Скивко. Хозяйкам площадки удалось вновь получить преимущество на седьмой минуте - поразила ворота Антонина Санталова. В середине тайма подшефные Людмилы Бодниевой оторвались от оппоненток на три мяча, после чего Евгений Дмитриев взял тайм-аут.
В дальнейшем бело-голубых стала подводить реализация, а более хладнокровные и опытные армейки действовали максимально дисциплинированно в защите, уже не давая соперницам столько же свободы в атаке, сколько было у волгоградских гандболисток в первой игре. В нападении столичные спортсменки отметились высокой результативностью, за счет чего к заключительной минуте тайма отрыв красно-синих достиг «плюс восемь». До перерыва точными бросками обменялись Анастасия Шкитина и Варвара Семина. В итоге первая половина завершилась со счетом 21:13 в пользу ЦСКА. При этом с учетом добытого преимущества в первом поединке четвертьфинальной серии отрыв для бело-голубых казался не сильно критичным на данном отрезке.
К сожалению, во втором тайме ситуация для волгоградок не изменилась в лучшую сторону. Столичные гандболистки, избежавшие недооценки соперника на этот раз, поймали кураж и продолжили доминировать на домашней арене. К середине тайма хозяйки оторвались на солидные «плюс девять». Конечно, гостьи имели возможности вернуться в игру, но сегодня удача была явно не на их стороне. На 43-й минуте голкипер ЦСКА Эвелина Аношкина, проведшая в целом отличный матч на последнем рубеже, отразила семиметровый в исполнении Виктории Турусиной, не дав динамовкам сократить разницу в счете. Спустя четыре минуты Екатерина Скивко отметилась результативным попаданием.
При счете 28:21 в пользу хозяек Людмила Бодниева взяла еще один тайм-аут. После минутного перерыва армейки забросили трижды подряд, значительно увеличив шансы на победу в двухматчевом противостоянии. Бело-голубым, затратившим немало сил и эмоций, финальный штурм так и не удался. Московские гандболистки уверенно довели дело до разгромной виктории 41:28, которая позволила им продолжить борьбу за медали Суперлиги в плей-офф.
Лучшими бомбардирами встречи в составе ЦСКА стали сразу три бывших игрока «Динамо-Синары» - Варвара Семина, Антонина Санталова и Юлия Козаченко, забросившие по пять мячей. В стане бело-голубых результативностью блеснула Алина Загороднева, которая одновременно стала и лучшей гандболисткой в составе бело-голубых. Анастасия Шкитина поразила ворота пять раз, а в активе Екатерины Долматовой четыре точных попадания.
Таким образом, гандболистки «Динамо-Синары» в двух встречах против действующих чемпионок России попытались навязать достойную борьбу статусному сопернику борьбу и имели неплохие шансы пройти дальше по итогам первой части противостояния. Но опыт больших побед у армейского коллектива в ключевой момент сказался в их пользу. Теперь красно-синие в полуфинале Суперлиги встретятся с тольяттинской «Ладой», которая в своей паре сенсационно прошла «Черноморочку» по сумме двух матчей. А бело-голубые отправляются в утешительный турнир за 5-8 места национального чемпионата, где нашей команде будет противостоять как раз «Черноморочка». Первая игра запланирована на 5 мая в Волгограде, а ответная дуэль состоится в Новороссийске 11 мая.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com (архив) 


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