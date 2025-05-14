



В Волгограде в дни празднования 80-летия Великой Победы беспилотный аппарат Supercam S350 следил за порядком с неба. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, дрон летал над самыми оживленными в праздники местами города - Мамаев курган и Центральная набережная.





Летательный аппарат в режиме реального времени передавал высококачественное видео в оперативный штаб, что позволяло обеспечить максимальную безопасность для горожан и гостей города-героя.

Также Supercam S350 используется ведомствами для мониторинга паводковой ситуации, поиска пропавших без вести людей и контроля за лесными пожарами.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.