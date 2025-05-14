«Ты сюда ходи»: волгоградцам после скандала объяснили, как не нарваться на штраф в природном парке





Бурную реакцию вызвал недавний рейд госинспекторов на территории природного парка в Нехаевском и Алексеевском районах Волгоградской области. Напомним, ИА «Высота 102» Бурную реакцию вызвал недавний рейд госинспекторов на территории природного парка в Нехаевском и Алексеевском районах Волгоградской области. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о массовых штрафах, которые стали выписывать на местных жителей, пытавшихся на личном транспорте подъехать к Хопру по дорогам, которыми они пользовались много лет. Это возмутило станичников, которые заявили об ущемлении их прав как коренного населения.

В природном парке «Нижнехоперский», на территории которого и происходили эти события, решили вернуться к обсуждению данного вопроса и объяснить причины, которые привели к возникновению спорной ситуации. Здесь также пояснили, чего ждать другим любителям отдыха на природе и рыбной ловли, и как избежать возможных неприятностей. В природном парке «Нижнехоперский», на территории которого и происходили эти события, решили вернуться к обсуждению данного вопроса и объяснить причины, которые привели к возникновению спорной ситуации. Здесь также пояснили, чего ждать другим любителям отдыха на природе и рыбной ловли, и как избежать возможных неприятностей.

– Начнем с того, что режим особой охраны на территории природного парка был установлен в соответствии с Положением о природном парке «Нижнехопёрский» еще от 22 августа 2016 года и имеет природоохранные, экологические, рекреационные, историко-этнографические и научно-исследовательские цели. Если говорить об отдыхе на природе, то в парке, конечно же, это можно делать, но есть определенные правила. В природном парке выделены места отдыха на экологически чистой территории с богатым растительным и животным миром, однако при этом нужно помнить о снижении негативного влияния антропогенных нагрузок на окружающую среду. На первый взгляд, это две противоречащие друг другу задачи. Ведь при организации мест отдыха на экологически чистой территории человек все-таки на нее воздействует: устраивает стоянки для автотранспорта, устанавливать беседки, навесы, всякую лесную мебель, готовит места для размещения палаток, кострищ и т.п. И в результате живописное место превращается в вытоптанную поляну, лишённую растительного покрова, со срубленными ветвями деревьев в лучшем случае и зачастую захламлённую твердыми бытовыми отходами. А с началом нового сезона люди выбирают новые живописные места с богатым растительным и животным миром, которые затем, увы, превращаются в неприглядные и унылые картины, - рассуждает заместитель начальника территориального отдела «Природный парк «Нижнехопёрский» Александр Митичкин. - рассуждает заместитель начальника территориального отдела

Решение этой противоречивой задачи, считает собеседник информагенства, и состоит в выделении и оформлении мест отдыха населения, обозначении маршрутов передвижения к ним и запрещении движения автотранспорта вне таких маршрутов и вне дорог общего пользования. То есть выделенные, оформленные и обустроенные места отдыха, грубо говоря, будут лишены прелести дикой природы, однако другие останутся в сохранности. И такие территории, где можно отдыхать и рыбачить, без каких-либо проблем для себя, на территории и «Нижнехоперского», и других охраняемых территорий есть.

– Для организованного отдыха на природе природным парком взяты в аренду у лесных хозяйств ряд участков. Все они находятся в живописных местах по берегам Хопра и Дона с белопесчаными косами. Здесь можно и покупаться, и порыбачить, и просто посидеть отдохнуть, внимая тишину и умиротворённость природы. Здесь предусмотрены места для стоянки автотранспорта, мангальные зоны, летние туалеты, лесная мебель, ёмкости для сбора отходов потребления. Всего таких зон несколько, одна из них находится в Алексеевском районе в 3-х км выше по течению Хопра от ст. Аржановской, остальные – в нижнем течении реки недалеко от ст. Букановской. Это «Осиповская коса», «Гагаринская поляна», «Орловская коса», «Крестовская поляна», «Урочище дубки», «Шолоховская коса». Кроме указанных зон отдыха в каждом сельском поселении имеются свои наиболее часто посещаемые места, которые благоустраиваются с помощью спонсорской помощи, с привлечением волонтёров, учащихся местных школ и просто неравнодушных людей, - заверили в природном парке «Нижнехоперский». заверили в природном парке «Нижнехоперский»

В природном парке обращают внимание и на то, что в интересах местного населения и для доступности зон отдыха комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии составлен реестр, в который внесены маршруты движения к ним. Соответствующий документ называется «Маршруты передвижения автотранспортных средств к объектам рекреации и места для размещения (стоянки) автотранспортных средств по территории природного парка «Нижнехопёрский» в границах муниципального района, сельского поселения» и размещен в «Вконтакте» по ссылке: https://vk.com/club174165260 . При необходимости этот же документ можно запросить в местных администрациях В природном парке обращают внимание и на то, что в интересах местного населения и для доступности зон отдыха комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии составлен реестр, в который внесены маршруты движения к ним. Соответствующий документ называется

К слову, запрет на движение и стоянку транспортных средств вне дорог общего пользования и установленных маршрутов, не касается машин природного парка при осуществлении сотрудниками своих должностных обязанностей, собственников и пользователей земельных участков, расположенных в границах парка и работников госучреждений, органов местной власти, выполняющих функции контроля и надзора. К слову, запрет на движение и стоянку транспортных средств вне дорог общего пользования и установленных маршрутов, не касается машин природного парка при осуществлении сотрудниками своих должностных обязанностей, собственников и пользователей земельных участков, расположенных в границах парка и работников госучреждений, органов местной власти, выполняющих функции контроля и надзора.

Таким образом, законопослушным любителям отдыха на природе, автотуристам и рыболовам, акцентировали в парке, необходимо перемещаться по дорогам общего пользования и по установленным маршрутам. А вот остальные уникальные ландшафты и природные объекты надо поберечь и оставить потомкам здоровую окружающую среду, заключили в госучреждении. Таким образом, законопослушным любителям отдыха на природе, автотуристам и рыболовам, акцентировали в парке, необходимо перемещаться по дорогам общего пользования и по установленным маршрутам. А вот остальные уникальные ландшафты и природные объекты надо поберечь и оставить потомкам здоровую окружающую среду, заключили в госучреждении.

Фото V102.RU