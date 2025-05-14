В Волгограде за 830 тыс. рублей заменят разбитые стёкла на остановках





Муниципальное предприятие «Северное» готовится приступить к восстановлению новых остановочных павильонов, смонтированных несколько лет назад в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», на эти цели бюджетная организация готова потратить 830 тыс. рублей.

Согласно проектной документации, в смету включены работы по замене 29 стёкол на 14 остановочных площадках. Восстановление каждого из повреждённых элементов обойдётся в 28,6 тыс. рублей.

В списке подлежащих восстановлению павильоны на остановках: «Гимназия №14», «Стадион Монолит», «Библиотечная в сторону», «Рынок», «Дворец Спорта», «Дачи 2», «ул. Героев Тулы», «Стадион Волгоград Арена», «ЦПКиО», «ул. Хиросимы», «Центральный стадион», «площадь Ленина», «Народная Ярмарка».

Отметим, исполнителя власти отберут по итогу электронного конкурса уже в ближайшие дни. Произвести ремонт специалистам предстоит в течение всего одной недели после подписания контракта.