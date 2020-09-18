Здравоохранение

Волгоградская область держится на коронавирусном плато

Здравоохранение 18.09.2020 12:23
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18.09.2020 12:23


97 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено за прошедшие сутки в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». По информации федерального портала стопкоронавирус. рф, в регионе также зарегистрирована еще одна смерть. Умерла 74-летняя женщина из Камышинского района. За медицинской помощью она обратилась спустя 4 дня после появления первых признаков недомогания, была госпитализирована в больницу. Диагноз - двусторонняя пневмония с COVID-19.
 С начала пандемии число умерших от заражения коронавирусом достигло  129 человек. По данным регионального оперштаба, сейчас в больницах с подозрением на COVID-19 находятся 1902 пациента, в том числе 94 ребенка, на лечении с подтвержденным коронавирусом - 1547 человек, в том числе 102 ребенка.

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