В Волгоградской области наращивают коечный фонд для больных COVID-19





Еще больше коек для больных коронавирусом появится в медучреждениях Волгоградской области. Как заявил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, дополнительные места развернут на базе одного из двух корпусов филиала психиатрической больницы №2 в Советском районе Волгограда, сообщает ИА "Высота 102". Увеличат коечный фонд на 30 мест также в больнице №12 и ряде других медучреждений.

Ситуацию с заболеваемостью в Волгоградской области Алимов охарактеризовал как стабильную. В настоящее время свободными в инфекционных госпиталях остаются 20% койко-мест. По данным регионального оперштаба, в больницах с подозрением на коронавирус находятся свыше 2,9 тысячи человек, в том числе 92 ребенка. Более 12 тысяч человек выздоровели. 128 – скончались. Всего лабораториями региона проведено 400 тысяч обследований на COVID-19.



