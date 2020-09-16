Волгоградскому «Ротору» присудили техническое поражение и штраф за несостоявшийся матч с «Краснодаром»

Встреча была запланирована на 13 сентября в Волгограде, но за час с небольшим до начала игры было принято решение об отмене матча. При этом к стадиону уже стали прибывать болельщики. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», у десяти игроков «Ротора» был ранее выявлен коронавирус.

В РПЛ приняли решение об отмене матча в связи с тем, что в премьер-лиге не получили итоги расследования и решение управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о допуске к матчу.