Волгоградскому «Ротору» присудили техническое поражение и штраф за несостоявшийся матч с «Краснодаром»
Федеральные новости 16.09.2020 14:53
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16.09.2020 14:53
«Ротору» присудили техническое поражение со счетом 0:3 и оштрафовали клуб на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Sport.24. Такое решение было принято в связи с несостоявшимся матчем 7-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Встреча была запланирована на 13 сентября в Волгограде, но за час с небольшим до начала игры было принято решение об отмене матча. При этом к стадиону уже стали прибывать болельщики. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», у десяти игроков «Ротора» был ранее выявлен коронавирус. В РПЛ приняли решение об отмене матча в связи с тем, что в премьер-лиге не получили итоги расследования и решение управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о допуске к матчу.
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