Один умер, 104 заболели: коронавирус продолжает шествие по Волгоградской области

Здравоохранение 16.09.2020 11:41
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16.09.2020 11:41
104 новых случая заражения коронавирусом диагностировано в Волгоградской области за минувшие сутки, один человек скончался. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", опубликовал сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф.
Всего от коронавируса в Волгоградской области умерли 127 человек. У 13 674 жителей региона был выявлен COVID-19. Выздоровели 11 965 человек, из них 148 - за прошедшие сутки.
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