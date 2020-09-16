Один умер, 104 заболели: коронавирус продолжает шествие по Волгоградской области





104 новых случая заражения коронавирусом диагностировано в Волгоградской области за минувшие сутки, один человек скончался. Такие данные, как сообщает ИА "Высота 102", опубликовал сегодня правительственный сайт стопкоронавирус.рф.

Всего от коронавируса в Волгоградской области умерли 127 человек. У 13 674 жителей региона был выявлен COVID-19. Выздоровели 11 965 человек, из них 148 - за прошедшие сутки.



