В Волгограде первый миллиард на скоростной трамвай "вышел комом"





Аукцион на реконструкцию путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая не состоялся, так как не было подано ни одной заявки. Как сообщает ИА «Высота 102», протокол опубликован на сайте госзаказов. Ранее ИА «Высота 102», сообщало, что МУП «Метроэлектротранс» выступило заказчиком работ на участке в границах улицы Землянского и площади Дзержинского. Проект предусматривал новое строительство свыше 20 километров одиночного пути, отказ от шпал в классическом понимании и модернизацию контактной сети. Стоимость работ – около 1,3 миллиарда рублей. Теперь, вероятно, подрядчика постараются найти со второй попытки.

Ранее, напомним, в администрации города уже озвучивали планы по реконструкции наземной части скоростного трамвая. Реализовать поставленные задачи муниципалитет сможет благодаря вхождению в пятилетний федеральный проект развития транспортной схемы российских городов. Всего город-герой планирует вложить за этот срок в развитие транспортной схемы Волгограда 42 млрд рублей.



