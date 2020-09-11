Двоих волгоградцев осудили за попытку выкопать канализационную трубу

Расследования 11.09.2020 16:19
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11.09.2020 16:19
Виновными в покушении на кражу в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору признаны двое жителей Волгограда 22 и 55 лет. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговор сегодня огласил Кировский районный суд.
Самый взрослый фигурант уголовного дела, который ранее уже был судим, получил 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Его сообщник приговорен к 2,5 годам в колонии общего режима.
В судебном заседании установлено, что с июля по октябрь 2018 года в Кировском районе Волгограда они совместно с тремя знакомыми пытались похитить законсервированный трудопровод напорного канализационного коллектора протяженностью более 2,4 тысячи погонных метров. Для этого сообщники при помощи специальной техники частично выкопали трубопровод из земли с целью последующей сдачи в качестве металлического лома.
Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области, которые также осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Вину мужчины полностью признали.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Двое сообщников ранее уже выслушали приговоры, а уголовное дело в отношении пятого фигуранта еще находится на стадии расследования.
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