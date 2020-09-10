Экономика 10.09.2020 19:53 Новости компаний
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10.09.2020 19:53 Новости компаний
Информационный проект «Открытые данные» отображает актуальную статистику по рынку недвижимости и ипотеки России на основе собственных данных. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, доступ к сервису предоставляется бесплатно.
Данные будут обновляться ежедневно для свободного использования на сайте: opendata.domclick.ru.
На момент запуска проект открыл информацию о недвижимости на первичном и вторичном рынках по всем регионам России:
• количество объявлений о продаже на DomClick.ru;
• стоимость квадратного метра недвижимости;
• количество, сроки и динамика одобрения заявок на ипотеку, отправленных онлайн и в офисе банка;
• количество и сроки оформления ипотечных сделок в Сбербанке;
• доля, сроки и динамика регистрации сделок с недвижимостью в стандартном и электронном виде;
• доля покупки новостроек, готового жилья, а также доля сделок с риелторами.
Например, покупатели недвижимости теперь могут узнать среднюю стоимость жилья в своем регионе, за какое время в среднем банк может одобрить заявку на ипотеку, а также сравнить, за сколько дней в их регионе будет зарегистрирована сделка с недвижимостью в электронном и обычном виде.
Посетители сайта смогут отслеживать помесячную динамику, сравнивать по различным показателям российские регионы и скачивать информацию в удобном для себя формате.
Все данные представлены по регионам и городам России с января 2019 года. Список показателей и данных будет расширяться.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «Доля ипотеки Сбербанка составляет более 50%, что позволяет нам анализировать информацию о значительной части процессов, происходящих на рынке недвижимости и ипотеки в России. С запуском проекта эти данные становятся прозрачными и доступными всем желающим. Отмечу, что вся информация, доступная в новом сервисе, абсолютно бесплатна для пользователей. Мы считаем, что кроме наших клиентов, она будет также полезна для профессионального сообщества на рынке недвижимости и средств массовой информации».
Как сообщили в пресс-службе Поволжского банка Сбербанка, по итогам первого полугодия 2020 года жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей подали более 86 тысяч заявок на ипотеку в Сбербанке. Более 30 тысяч из них было подано онлайн с помощью сервиса ДомКлик.
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