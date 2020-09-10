Экономика

ДомКлик от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимости

Экономика 10.09.2020 19:53 Новости компаний
0
10.09.2020 19:53 Новости компаний


Информационный проект «Открытые данные» отображает актуальную статистику по рынку недвижимости и ипотеки России на основе собственных данных. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, доступ к сервису предоставляется бесплатно.
Данные будут обновляться ежедневно для свободного использования на сайте: opendata.domclick.ru.
На момент запуска проект открыл информацию о недвижимости на первичном и вторичном рынках по всем регионам России: 
 количество объявлений о продаже на DomClick.ru;
 стоимость квадратного метра недвижимости;
 количество, сроки и динамика одобрения заявок на ипотеку, отправленных онлайн и в офисе банка;
 количество и сроки оформления ипотечных сделок в Сбербанке;
 доля, сроки и динамика регистрации сделок с недвижимостью в стандартном и электронном виде;
 доля покупки новостроек, готового жилья, а также доля сделок с риелторами.
Например, покупатели недвижимости теперь могут узнать среднюю стоимость жилья в своем регионе, за какое время в среднем банк может одобрить заявку на ипотеку, а также сравнить, за сколько дней в их регионе будет зарегистрирована сделка с недвижимостью в электронном и обычном виде. 
Посетители сайта смогут отслеживать помесячную динамику, сравнивать по различным показателям российские регионы и скачивать информацию в удобном для себя формате. 
Все данные представлены по регионам и городам России с января 2019 года. Список показателей и данных будет расширяться.
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «Доля ипотеки Сбербанка составляет более 50%, что позволяет нам анализировать информацию о значительной части процессов, происходящих на рынке недвижимости и ипотеки в России. С запуском проекта эти данные становятся прозрачными и доступными всем желающим. Отмечу, что вся информация, доступная в новом сервисе, абсолютно бесплатна для пользователей. Мы считаем, что кроме наших клиентов, она будет также полезна для профессионального сообщества на рынке недвижимости и средств массовой информации».
Как сообщили в пресс-службе Поволжского банка Сбербанка, по итогам первого полугодия 2020 года жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей подали более 86 тысяч заявок на ипотеку в Сбербанке. Более 30 тысяч из них было подано онлайн с помощью сервиса ДомКлик. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Экономика
10.09.2020 13:14
Экономика 10.09.2020 13:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2020 09:35
Экономика 10.09.2020 09:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2020 16:06
Экономика 09.09.2020 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2020 14:13
Экономика 09.09.2020 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.09.2020 13:12
Экономика 09.09.2020 13:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.09.2020 08:13
Экономика 08.09.2020 08:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2020 19:55
Экономика 07.09.2020 19:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2020 11:03
Экономика 07.09.2020 11:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.09.2020 10:26
Экономика 07.09.2020 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2020 21:43
Экономика 06.09.2020 21:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.09.2020 09:58
Экономика 06.09.2020 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2020 21:41
Экономика 04.09.2020 21:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.09.2020 17:41
Экономика 04.09.2020 17:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.09.2020 19:55
Экономика 03.09.2020 19:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.09.2020 16:21
Экономика 03.09.2020 16:21
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:33
Не до «Победы»?: в Волгограде передумали ремонтировать знаменитый кинотеатрСмотреть фотографии
19:53
ДомКлик от Сбербанка запустил проект «Открытые данные» о недвижимостиСмотреть фотографии
19:45
Должностные лица департамента образования Волгограда засветились в деле об откатах при ремонте школьных крышСмотреть фотографии
16:43
На самом страшном перекрестке в центре Волгограда ограничат скорость движенияСмотреть фотографии
16:31
Второй пошел: посадили еще одного бизнес-партнера бывших волгоградских депутатовСмотреть фотографии
16:23
Волгоградское УФАС отчиталось о промежуточных победах «сил доброй воли» над «Памятью»Смотреть фотографии
15:38
Исполнить немедленно: волгоградский облздрав обязали раскошелитьсяСмотреть фотографии
15:26
Под Волгоградом ярко сгорели 8 килограммов вещдоков (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:11
УФНС России по Волгоградской области предлагает работуСмотреть фотографии
14:33
В центре Волгограда поселился 50-килограммовый носорогСмотреть фотографии
13:47
«Не ждать декабря»: жители нескольких хуторов Волгоградской области требуют срочно перейти на московское времяСмотреть фотографии
13:14
Волгоградцы размечтались о росте реальной зарплаты в 2021 годуСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде расследуют дело о кровавом убийстве в хостелеСмотреть фотографии
12:02
На сцене Волгоградского НЭТа прогремела первая «Гроза»Смотреть фотографии
11:55
Смертоносный вирус в Волгоградской области продолжает убиватьСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде после избиения кондуктора за требование надеть маску возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
10:55
Бетонный столб расплющил авто в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:26
«Выносите его!»: в Волгограде пассажир без маски едва не сорвал график движения трамваевСмотреть фотографии
09:30
Грузовик с упаковками угля для мангалов сгорел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:52
Иностранных туристов заманят в Волгоградскую область открытками за 5 миллионов рублейСмотреть фотографии
20:52
В Роспотребнадзоре РФ оценили темпы тестирования на коронавирус в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:44
Двойной удар: суд Волгограда принял новый иск против перевода времениСмотреть фотографии
16:24
Две таблетки из будущего умудрилась купить пенсионерка в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:06
Волжский трубный завод признан лучшим экспортером ЮФО в сфере промышленностиСмотреть фотографии
15:36
Легковушка распотрошила фуру на трассе под Волгоградом: двое пострадавшихСмотреть фотографии
15:22
Частая езда по встречке с мигалкой иномарки СУ СКР озадачила волгоградских автолюбителейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:07
В Волгограде районную администрацию уличили в игре на стороне избранной УКСмотреть фотографии
14:51
Волжский трубный завод открыт для промышленного туризмаСмотреть фотографии
14:32
В Волгоградской области мужчина и женщина не дожили до 60 лет из-за коронавирусаСмотреть фотографии
14:20
Тренер чемпионов честно рассказал, как руководитель волгоградского спорта убивает плаваниеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 