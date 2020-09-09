На предприятиях группы «НИКОХИМ» проходят конкурсные состязания профессионального мастерства





Сотрудники АО «КАУСТИК», АО «НикоМаг», ООО «МагМайн», ООО «АКСОН» и филиала «КАУСТИКа» «Волгоградской ТЭЦ-3» в эти дни проходят испытания на соискание престижного звания «Лучший по профессии».

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, конкурс профмастерства, который будет проходить на промплощадке в течение всего месяца, открыли работники самой востребованной профессии химической отрасли – аппаратчики. Стоит отметить, что в составе этой номинации участвовали обладатели около двадцати наименований специальностей основной профессии аппаратчика (абсорбции, нейтрализации, водоподготовки, выпаривания, регенерации, сушки, синтеза, полимеризации и другие). Поскольку это одна из самых многочисленных профессий промплощадки «КАУСТИКа», участвующие в данной номинации конкурсанты в связи со сложной эпидемиологической ситуацией были разделены на малые группы до десяти человек. За полтора часа участники должны были ответить на 40 теоретических вопросов и выполнить практическое задание. В практической части им необходимо было не только изобразить технологическую схему производства в пределах обслуживаемой стадии, но и обнаружить пять ошибок, нарисовать правильную схему, а также расставить коэффициенты в уравнении химической реакции.

Напомним, что в этом году в конкурсном списке представлены номинации, которые впервые включены в него за последние несколько лет (водитель погрузчика, машинист холодильных установок, монтер железнодорожных путей). Практические соревнования, к примеру, «путейцев» оказались сложными в исполнении, требующие от участников не только профессиональных знаний, но и хорошей физической подготовки. По предварительной оценке экзаменаторов все конкурсанты с практическим заданием справились хорошо.

"Впервые участвую в таком конкурсе, – говорит молодой работник железнодорожного цеха, монтёр пути 6-го разряда Максим Маков. – Решил проверить свои профессиональные навыки, старался показать хороший результат".