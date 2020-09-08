В Волгоградской области пьяный водитель на "семерке" сбил свою дочку и бросил ее





В Суровикинском районе Волгоградской области полицейские задержали пьяного водителя, который на машине наехал на свою собственную дочь и скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в седьмом часу вечера 34-летний мужчина без прав сел за руль «семерки» в состоянии алкогольного опьянения и около своего дома в хуторе Чувилевский сбил свою 3-летнюю дочку, после чего скрылся. Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. А папаша-негодяй был задержан в Суровикино инспекторами ГИБДД. Мужчина был сильно пьян. Выяснилось, что за день до происшествия он отбыл административный арест сроком на 10 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".