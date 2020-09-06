Еще троих женщин убил коронавирус в Волгоградской области

Здравоохранение 06.09.2020 18:05
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06.09.2020 18:05
Дополнительную информацию о трех летальных исходах, зарегистрированных за истекшие сутки сообщили ИА "Высота 102" в региональном оперштабе.
Женщина, 59 лет, проживала в Волжском.
Выявлена по контакту с заразившимся коронавирусной инфекцией. Госпитализирована в ГБУЗ "ГБ №2". Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.
Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной системы, сахарный диабет.
Женщина, 70 лет, проживала в Волжском.
Почувствовав первые признаки недомогания, обратилась за медицинской помощью. От госпитализации отказалась, лечилась амбулаторно. При ухудшении самочувствия, спустя 9 дней, повторно обратилась за медицинской помощью. Госпитализирована в ГБУЗ "ГКБ №3". Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.
Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной системы.
Женщина, 77 лет, проживала в Елани.
Почувствовав первые признаки недомогания, за помощью не обращалась. При ухудшении состояния вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Госпитализирована в тяжелом состоянии в инфекционное отделение ГБУЗ "Еланская ЦРБ". Проведено КТ-исследование. Течение болезни имело молниеносный характер.
"Несмотря на оказываемую медицинскую помощь в соответствии с последними рекомендациями Минздрава РФ по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в условиях реанимации, пациентки скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием", - отметили в оперативном штабе.
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