Еще троих женщин убил коронавирус в Волгоградской области





Дополнительную информацию о трех летальных исходах, зарегистрированных за истекшие сутки сообщили ИА "Высота 102" в региональном оперштабе.

Женщина, 59 лет, проживала в Волжском.

Выявлена по контакту с заразившимся коронавирусной инфекцией. Госпитализирована в ГБУЗ "ГБ №2". Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.

Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной системы, сахарный диабет.

Женщина, 70 лет, проживала в Волжском.

Почувствовав первые признаки недомогания, обратилась за медицинской помощью. От госпитализации отказалась, лечилась амбулаторно. При ухудшении самочувствия, спустя 9 дней, повторно обратилась за медицинской помощью. Госпитализирована в ГБУЗ "ГКБ №3". Диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией.

Сопутствующие заболевания: хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной системы.

Женщина, 77 лет, проживала в Елани.

Почувствовав первые признаки недомогания, за помощью не обращалась. При ухудшении состояния вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Госпитализирована в тяжелом состоянии в инфекционное отделение ГБУЗ "Еланская ЦРБ". Проведено КТ-исследование. Течение болезни имело молниеносный характер.



