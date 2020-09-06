В Волжском 16-летний водитель врезался в дерево





Двое детей 13 и 16 лет пострадали в результате ДТП в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, установлено, что за рулем автомобиля «ВАЗ-2107», который врезался в дерево, находился 16-летний подросток. Прав на управление автомобилем у него не было.

По предварительной информации, поздно вечером, двигаясь на «семерке» по улице Набережной в сторону улицы Сталинградской, подросток не справился с управлением. У дома №73 он съехал с дороги с последующим наездом на дерево. В результате водителя и его пассажира доставили в больницу.



