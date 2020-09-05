Общество

Тринадцать шагов до пропасти: в селе Волгоградской области «лопаются» дома из-за обрушения берега

Общество 05.09.2020 17:03
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05.09.2020 17:03


В селе Нижняя Добринка Камышинского района Волгоградской области несколько домов стали опасными для проживания из-за стремительного разрушения берега Волги. Как рассказала ИА «Высота 102» одна из местных жительниц Елена Данилова, она боится оставлять свою дочь-школьницу одну в доме, который трещит по швам в буквальном смысле этого слова. «Каждый год расстояние между моим домом и обрывом сокращается на несколько метров, - рассказывает Елена Геннадьевна. – Теперь до него осталось тринадцать широких шагов и еще метра два – к самому краю я подходить боюсь. Мы не успеваем замазывать швы – дом «расползается», внутри и снаружи все в трещинах, а стенка кухни уже заваливалась несколько раз. Мы ее уже дважды перекладывали, но все без толку. Каждый раз, когда от берега отваливается очередная глыба и падает в Волгу, дом содрогается, как от землетрясения. Да что там глыбы. Дом ходит ходуном даже, если рядом проезжает мотоцикл», - рассказывает Елена Геннадьевна.

Село Нижняя Добринка – это одно из первых немецких поселений в нашем регионе. Некоторым домам здесь по сто лет и более, до сих пор здесь встречаются саманные строения. Из-за стремительного разрушения береговой линии  у таких домов  остается все меньше шансов уцелеть под натиском опасного природного явления.
Глава Нижнедобринского сельского поселения Наталья Китаева подтвердила, что ситуация в селе, действительно, критическая. «Еще в 2006 году был готов проект укрепления берега, с тех пор работы все время откладываются. Восемь домов, которые стоят на первой береговой линии, действительно, находятся в плохом состоянии. Мы все сфотографировали, отправили в администрацию Камышинского района. Силами сельского поселения решить эту проблему невозможно – у нас нет денег на расселение людей, даже маневренный жилой фонд отсутствует. Поставить жителей этих домов  в очередь на получение жилья мы тоже не можем, так как у них нет статуса малоимущих. Только одной жительнице удалось получить компенсацию за свой аварийный дом. Но она такая мизерная была, что другое жилье на нее приобрести невозможно», - рассказала Наталья Георгиевна.

По словам главы поселения, придется обращаться за помощью в администрацию Волгоградской области. Проблема усугубляется еще и тем, что не у всех жителей разрушающихся домов оформлено право собственности. Многие не видят в этом смысла, понимая, что домам осталось недолго. У кого есть документы, не могут найти денег на проведение обследования дома на предмет признания его аварийным. А тем временем жители села опасаются, что Волга скоро поглотит не только те дома, которые стоят на первой линии, но и доберется до других улиц населенного пункта.
Напомним, подобная ситуация сложилась несколько лет назад  и в селе Горноводяное  Дубовского района Волгоградской области. По иску прокуратуры суд обязал местные власти расселить жителей четырех домов, признанных аварийными из-за обрушения берега.

 

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