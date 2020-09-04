110 человек «сгорели» от коронавируса в Волгоградской области

Здравоохранение 04.09.2020 11:49
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04.09.2020 11:49
Еще две жизни унес COVID-19 в Волгоградской области. Количество погибших за сутки возросло до 110 человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Стопкоронавирус.рф. Число заболевших увеличилось на 96 человек и составило 12503 жителя региона. 9305 инфицированных уже поправились, в том числе 296 – за прошлый день.
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