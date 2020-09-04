Здравоохранение

110 человек «сгорели» от коронавируса в Волгоградской области

Здравоохранение 04.09.2020 11:49
0
04.09.2020 11:49


Еще две жизни унес COVID-19 в Волгоградской области. Количество погибших за сутки возросло до 110 человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Стопкоронавирус.рф.  Число заболевших увеличилось на 96 человек и составило 12503 жителя региона. 9305 инфицированных уже поправились, в том числе 296 – за прошлый день.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Здравоохранение
03.09.2020 21:11
Здравоохранение 03.09.2020 21:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.09.2020 16:10
Здравоохранение 03.09.2020 16:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
03.09.2020 11:43
Здравоохранение 03.09.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.09.2020 12:07
Здравоохранение 02.09.2020 12:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.09.2020 16:59
Здравоохранение 01.09.2020 16:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.09.2020 15:02
Здравоохранение 01.09.2020 15:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.09.2020 14:12
Здравоохранение 01.09.2020 14:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.09.2020 12:10
Здравоохранение 01.09.2020 12:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.08.2020 14:11
Здравоохранение 31.08.2020 14:11
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.08.2020 13:50
Здравоохранение 31.08.2020 13:50
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.08.2020 11:54
Здравоохранение 31.08.2020 11:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.08.2020 13:06
Здравоохранение 29.08.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.08.2020 12:21
Здравоохранение 29.08.2020 12:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.08.2020 15:55
Здравоохранение 28.08.2020 15:55
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.08.2020 11:43
Здравоохранение 28.08.2020 11:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:30
Волгоградцам к Дню города подарили новый парк в историческом местеСмотреть фотографии
12:04
Волгоградский облсуд завернул еще один иск о московском времениСмотреть фотографии
11:49
110 человек «сгорели» от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:29
Удар и огонь: ДТП в Волгограде с загоревшимся авто попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
В Волгограде поливальная машина и легковушка не поделили дорогуСмотреть фотографии
10:43
Неуступчивый водитель устроил тройное ДТП с пострадавшими в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:30
Изуродовавший лицо экс-супруге житель Урюпинска требовал "мягкого" приговораСмотреть фотографии
09:47
Вину не признал: водителя из Башкирии осудили за гибель семейной пары в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:28
В Волжском на рассвете сгорел BMW X6Смотреть фотографии
08:34
Для пожилых жителей Волгоградской области продлили режим самоизоляцииСмотреть фотографии
21:11
В Волгограде пояснили причины длительного ожидания тестов на коронавирусСмотреть фотографииCмотреть видео
20:34
Судья ошибся: РФС оценил назначение пенальти волгоградскому «Ротору» в матче со «Спартаком»Смотреть фотографии
18:01
Мэр Волгограда замахнулся на постройку новой школы по спортивной гимнастикеСмотреть фотографии
17:24
Врачи вылечили первых пациентов охваченного коронавирусом интерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:08
Зачищали вручную: КСП нашла нарушения в процессе ликвидации свалок в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Почти полсотни гаражей попали под снос в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области сообщения о жертвах коронавируса хронически опаздываютСмотреть фотографии
15:45
В Волгоградской области члены УИКов проведут подомовой обход электоратаСмотреть фотографии
14:15
Банк «Открытие»: 56% жителей ЮФО возобновили работу в прежнем режимеСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде приступили к досрочному ремонту 9 дорогСмотреть фотографии
12:55
Прокуратура после убийства матерью ребенка под Волгоградом проверит органы профилактикиСмотреть фотографии
12:46
Водители немножко подрались: автобус врезался в столб у остановки в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Без галочки: волгоградцев поздравят с Днем города в едином стилеСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области до 108 человек выросло число умерших от COVID-19Смотреть фотографии
11:23
Тайник ОПГ Владимира Кадина обнаружен УФСБ в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:10
Страшное место: на мосту через Волжскую ГЭС машина протаранила столб с траурным венкомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
В Волгограде строители добрались до святая святых родной спортшколы ИсинбаевойСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области газифицированы села Ивановка и КапкинкаСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом в лобовом ДТП чудом обошлось без жертвСмотреть фотографии
08:34
Волгоградцу грозит 3 года лишения свободы за пост в ВКонтактеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 