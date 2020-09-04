



Три автомобиля столкнулись в Дзержинском районе по вине неуступчивого водителя. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 37-летний водитель, управляя автомашиной "ВАЗ-2104", двигаясь по улице Восточно-Казахстанской, напротив дома №14 не уступил дорогу и совершил столкновение с движущейся по главной дороге автомашиной Toyota Corolla под управлением 45-летнего водителя. От удара "ВАЗ" отбросило на впереди стоящую автомашину Kia Sportage под управлением 36-летнего водителя.

В результате аварии пострадали три человека - 30-летний пассажир отечественной легковушки, водитель и 80-летняя пассажирка Toyota Corolla. Они были доставлены в больницу.



