









Итоги реализации мероприятий, проведенных в 2018-2019 годах в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды" и нацпроекта "Экология", проверила КСП Волгоградской области. Речь идет о проекте по обеспечению экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда, ликвидации 18 свалок на территории Среднеахтубинского района, включая рекультивацию земельных участков, начале работ по ликвидации свалки в Камышине, а также выполнении работ по созданию мусороперерабатывающего комплекса в Михайловке. Как сообщает ИА "Высота 102", итоги проверки опубликованы сегодня на сайте ведомства.

Так, согласно актам о приемке выполненных работ все работы приняты и оплачены в полном объеме. Вместе с тем, проверкой установлено, что ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" допускалась приемка фактически невыполненных работ, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств. Также при рекультивации Кировской свалки и свалок на территории Среднеахтубинского муниципального района установлены неэффективные расходы на создание лесополос, боронование, посев и полив травосмеси, так как посеянная трава, которая должна была дренировать загрязнители из почвы, практически не взошла, а саженцы деревьев не прижились. Отдельные участки после ликвидации свалок в Среднеахтубинском муниципальном районе оставались загрязненными отходами.

По результатам проверки, согласно информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, подрядной организацией осуществлена уборка остатков мусора. Также комитетом в адрес администрации Среднеахтубинского района направлено рекомендательное письмо для проведения совместно с администрациями городских и сельских поселений работ по устранению подъездных путей к территориям земельных участков, ранее занятых свалками. По информации комитета, органами местного самоуправления установлены аншлаги с информацией о запрете размещения отходов на территории рекультивированных земельных участков и штрафов за нарушение данного запрета, постоянно проводится разъяснительная работа с населением.

Согласно сведениям ГКУ ВО "ДВС", в рамках гарантийных обязательств по госконтракту подрядной организацией были проведены работы по ручной уборке остатков мусора на территории Кировской свалки и пересадке саженцев с внесением торфокомпоста и поливом. Кроме того, ежегодный посев травы на территории свалки будет осуществляться с соблюдением агротехнических требований.

Также проверка показала, что по некоторым скрытым работам из-за отсутствия фото- и видеофиксации невозможно было определить достоверность объемов выполненных работ, а представленные документы и сведения свидетельствовали об их возможном завышении.

В связи с этим КСП сделала вывод о ненадлежащем осуществлении ГКУ ВО "ДВС" функции строительного контроля.

По рекомендации, выданной КСП госучреждению, исполнителям работ по госконтрактам направлено письмо об обязательном предоставлении вместе с отчетами и документами о ходе выполнения работ материалов фото- и видеофиксации. В госконтракт по ликвидации накопленных отходов в Камышине внесены изменения и предусмотрена обязанность подрядчика по осуществлению видеофиксации выполняемых работ и предоставление ее в составе исполнительной документации, говорится в отчете.

Кроме того, в структуре ГКУ "ДВС" выделен отдел, отвечающий за предоставление исполнительной документации, приказами директора учреждения за каждым объектом закреплены конкретные сотрудники, ответственные за строительный контроль при выполнении госконтрактов, сообщается в заключении КСП.



