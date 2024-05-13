В Волгограде во дворе дома иномарка сбила 8-летнюю школьницу





12 мая в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с участием несовершеннолетнего ребенка. Иномарка сбила 8-летнюю девочку в одном из местных дворов.

– По предварительной информации, в 13:30 39-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, двигаясь по дворовой территории напротив дома № 5 по ул. Пархоменко, совершил наезд на 8-летнюю девочку, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате происшествия школьница получила травмы и была оперативно доставлена в ближайшее медицинское упреждение.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»