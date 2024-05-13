В Волгограде пенсионер отправится в колонию за разврат в подъезде со школьницей





Волгоградский областной суд отклонил апелляцию 64-летнего пенсионера, ранее осужденного за развратные действия с несовершеннолетней. Как сообщает ИА «Высота 102», в августе 2023 года житель Кировского района Волгограда надругался над школьницей в подъезде многоквартирного дома на ул. Зины Маресевой.

- Увидев входящую в подъезд девочку, обвиняемый проследовал за ней. После чего совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия, чем причинил вред ее половой неприкосновенности, формированию ее нормального нравственного и психического развития, - сообщается в материалах дела.

Мужчина был оперативно задержан полицейскими. Оценив собранные доказательства, Кировский районный суд признал пенсионера виновным. В рамках ч. 2 ст. 135 УК РФ жителю Волгограда было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, по решению Кировского райсуда, волгоградец должен возместить девочке моральный ущерб и расходы на лечение — в общей сложности 405 тыс. рублей.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, 64-летний педофил подал жалобу в Волгоградский областной суд. Однако, облсуд полностью поддержал вынесенный ранее вердикт.