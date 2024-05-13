Волгоградский оператор питания поздравил ветеранов с Днем Победы

Общество 13.05.2024 13:23
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13.05.2024 13:23
По случаю Дня Победы волгоградский оператор питания ООО «Виво Маркет» совместно со Всероссийским благотворительным фондом «Дари еду» поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны.
— Сегодня мы продолжаем многолетнюю традицию сотрудничества нашего фонда и компании «Виво». В этот раз мы приехали к «Детям Сталинграда» поздравить их с Днем Победы, и поддержать этих стойких и мужественных людей. Это поколение, на которое мы все должны равняться, — прокомментировала Юлия Ильченко, представитель Всероссийского благотворительного фонда «Дари еду» в Волгограде, — мы благодарны ООО «Виво Маркет» и надеемся, что наше сотрудничество будет таким же плодотворным еще не один год.
В рамках акции сотрудники компании навестили 50 семей из общественной организации «Дети Сталинграда», чтобы проявить внимание и заботу. Они вручили им подарки и выразили свою признательность за их подвиг.
— Я благодарна вам за то, что не забываете. С каждым годом нас все меньше, у некоторых даже родных не осталось, и такая поддержка очень важна, — поделилась ветеран ВОВ Нина Андреевна Моисеева.
Не первый год компания «Виво» стремится поддерживать тех, кто пережил страшные годы Великой Отечественной войны, и оказывать им необходимую помощь.
— Мне было 3 года, когда началась Сталинградская битва, все мои воспоминания основаны на рассказах мамы. Бомбили много, а еще с самолетов разбрасывали листовки с призывом сдаваться. Страшное было время, — рассказала свою историю Тамара Павловна Можонова.
Такие акции не только помогают ветеранам почувствовать заботу и внимание, но и напоминают нам о важности сохранения памяти о подвигах наших предков. Они также способствуют укреплению связи между поколениями и формированию у молодежи уважения к истории своей страны.
— Мы занимаемся благотворительностью на постоянной основе и всячески призываем всех присоединяться. Каждый из нас может сделать этот мир немного добрее, — сказал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев.
«Виво» совместно с фондом «Дари еду» поддерживают не только ветеранов, но и семьи, попавшие в сложные жизненные ситуации. За два года компания оказала поддержку более чем 500 семьям. «Виво» обеспечивает продуктовыми наборами тех, кому они сейчас нужнее всего. В наборы от оператора питания входят: продукты первой необходимости и буфетная продукция собственного производства. За этот период нуждающиеся люди получили более 3 тонн различной продукции.
Фото ООО «Виво Маркет».
Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226
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