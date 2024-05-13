Расследования

Криминальная карьера двух молодчиков оборвалась в суде Волгограда

Расследования 13.05.2024 21:10
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13.05.2024 21:10


Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор двоим несовершеннолетним местным жителям за угоны отечественных легковушек и грабеж, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

В сентябре 2023 года, согласно материалам уголовных дел, двое несовершеннолетних – Роман Т. и Руслан П. – в вечернее время на улице Шекснинской проникли в салон приглянувшегося им «ВАЗ-2106», после чего, соединив провода зажигания, завели автомобиль и скрылись.  

В этот же вечер, вкусив дух вседозволенности, подростки обратили внимание на другое авто той же марки. Действуя по схеме, отработанной несколькими часами ранее, они проникли в «шестерку», завели ее и продолжили путешествие по району. Однако, на этот раз пара угонщиков попала в поле зрения сотрудников ДПС. В результате развязавшейся погони отечественный автомобиль вместе с начинающими преступниками врезался в столб. 

Позднее, в декабре того же года, Роман Т. возле магазина в Дзержинском районе подошел к незнакомому мужчине и, спровоцировав конфликт, ударил его в лицо. После этого юноша забрал мобильный телефон с наушниками и скрылся с места преступления. 

- Роман Т. признан виновным в совершении угона автомобилей и грабежа (п. «а» ч. 2 ст. 166, п. «а» ч. 2 ст. 166, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - пояснили в пресс-службе суда. 

Второму молодчику ввиду отсутствия в «послужном списке» грабежа назначили менее суровое наказание – Руслан П. признан виновным в угоне автомобиля –  п. «а» ч. 2 ст. 166, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ – с наказанием в виде лишения свободы на срок 1 год и 1 месяц условно, а также с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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