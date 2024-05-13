Спасатели из Чехии, Бахрейна и Катара приедут в Волгоград на соревнования по пожарно-спасательному спорту





В Волгограде с 15 по 21 мая под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей пройдут соревнования по пожарно-спасательному спорту на Кубок «Дружбы» и приз «Золотая штурмовка». Предполагается, что в состязаниях примут участие делегации из Азербайджанской Республики, Королевства Бахрейн, Республик Беларусь и Болгария, из Казахстана, Камеруна, Катара, Турции, Узбекистана, а также Чешской и Южно-Африканской Республик.

– За несколько дней пожарные-спасатели нашей страны и ближнего зарубежья продемонстрируют физическую подготовку и высшие спортивные достижения в таких дисциплинах, как подъем по штурмовой лестнице на 4-й и 2-й этажи учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание. Генеральным партнером Международных соревнований по пожарно-спасательному спорту выступает Сбер, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. – Цель этих состязаний - расширение международного спортивного сотрудничества, укрепление дружественных связей с пожарно-спасательными службами разных стран мира, дальнейшее развитие и популяризация профессии пожарного и спасателя.

Международные состязания, которые пройдут в Волгограде, станут подготовкой к XIX Чемпионату мира среди мужчин и X Чемпионату мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, которые пройдут в сентябре этого года в Харбине.

Торжественное открытие соревнований состоится 17 мая в 17.00 на нижней террасе Набережной 62-й Армии.

Программа международных соревнований:

15 мая - Прибытие команд, аккредитация спортивных делегаций

16 мая - Комиссия по допуску спортсменов, опробование спортивных снарядов, совещание представителей команд и Главной судейской коллегии

17 мая - Подъем по штурмовой лестнице на 4-й и 2-й этажи учебной башни (предварительные и финальные забеги), Торжественное открытие соревнований

18 мая - Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями (предварительные и финальные забеги)

19 мая - Пожарная эстафета 4x100 метров

20 мая - Боевое развертывание

21 мая - Убытие команд.

Фото: МЧС России