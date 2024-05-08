



В Волгоградскую областную думу внесен законопроект о расширении территории города Елани за счет поглощения административным центром близлежащих населенных пунктов. Как сообщает ИА «Высота 102», с соответствующим ходатайством перед региональными властями от лица местных жителей выступили депутаты Еланской районной думы.

– Предлагается объединить отдельные муниципальные образования, входящие в состав Еланского муниципального района Волгоградской области. Преобразование затронет Ивановское и Родинское сельские поселения и Еланское городское поселение с образованием новых границ, – говорится в пояснительной записке к документу.

По итогу объединения на территории Еланского района количество муниципальных образований уменьшится с 18 до 16.

Соответствующие преобразования, по мнению депутатов, позволят эффективнее распоряжаться единым бюджетом и снизить расходы на содержание чиновников.

Фото из архива ИА «Высота 102»