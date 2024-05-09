На Площади Павших борцов в центре Волгограда сегодня, 9 мая, состоялся парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Многие из участников торжественного марша впервые прошлись по главной городской площади. Среди колонн военной техники также присутствовали модели, для которых сегодняшний смотр стал в своем роде дебютом.

Волгоградцы, невзирая на сильный ветер и резкое похолодание, приходили целыми семьями, чтобы вживую увидеть силу и мощь современного российского оружия, а также отдать дань памяти подвигу советского воина.





О том, как проходил парад, читайте в отдельном материале информагентства.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»