В Волжском сильнейшие заводчане встретились на боксерском ринге





В городе-спутнике Волгограда – Волжском прошел первый корпоративный турнир по боксу между работниками Волгоградского алюминиевого завода и Волжского трубного завода. На ринге сошлись сильнейшие боксеры предприятий.

Соревнования проходили в рамках итогового турнира по боксу между сильнейшими спортсменами сезона 2023/2024 по системе три раунда по две минуты с профессиональными рефери и известными гостями. От алюминиевого завода за победу боролись сразу два спортсмена - мастер по ремонту оборудования в цехе капитального ремонта электролизеров Данияр Ибрашев и бригадир смены в прокалочном комплексе Сергей Москаленко, который и одержал победу, а его бой был признан самым зрелищным.

– Это мой первый турнир по боксу, – поделился впечатлениями Сергей. – До этого я предпочитал тайский бокс, а там совсем другая техника. Но я изначально настроился на победу, даже мысли не допуская о проигрыше. Решил, что какой бы соперник не вышел - буду бороться до конца. Тем более, что мой сын тоже занимается единоборствами, мы всегда друг друга поддерживаем, и в этот раз за меня болели моя семья и друзья.

Гости турнира стали свидетелями настоящего спортивного шоу и получили незабываемые впечатления, ведь все участники турнира выложились на ринге на сто процентов. Отметили это и руководители предприятий-участников:

– Не зря девизом турнира являются слова – «каждый мужчина хоть один раз в жизни должен выйти на ринг». А для этого нужно проявить мужество, смелость и решительность!

Фото «Лига Бокса».



