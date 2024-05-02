Общество

«Пройти хотя бы по краешку легендарной судьбы»: волгоградка написала стихи для новой песни Пахмутовой

Общество 02.05.2024 08:28
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02.05.2024 08:28


Волгоградка Анна Олейникова стала автором текста для новой песни Александры Пахмутовой. Премьера композиции про знаменитую Сталинградскую ГРЭС состоялась на вчерашнем концерте в Центральном концертном зале, передает V102.RU.
В декабре прошлого года Александра Пахмутова прислала в Волгоград мелодию для будущей песни об электростанции, на которой когда-то работал ее отец. Получив ноты, музыкант и поэтесса Анна Олейникова практически сразу написала первые строчки.
- Руководитель проекта Максим Богданенко предложил мне написать стихи для будущей песни. Конечно, я не Николай Добронравов. И написанные мной строчки - не лирика на века. Но запрос был именно на эту мелодию про СталГРЭС. А у меня и мама, и папа, и брат - химики, работавшие на заводе, - рассказывает Анна Олейникова. - Когда мне прислали ноты, написанные рукой Пахмутовой, я проиграла их на фортепиано, и текст пришёл сам собою. Точнее, его первые строки. Потом я почитала историю этого великого завода, вернее, людей, которые во время войны совершали нечеловеческие подвиги. И написала такой текст, который могла написать.  Выше головы не прыгнешь. Поэтому делай что должно, и будь, что будет.
Несколько месяцев вопрос со стихами для премьерной песни оставался открытым. За это время Анна Олейникова уже примирилась с мыслью, что ее вариант не прошел отбора Александры Пахмутовой.  Но...
 - В декабре 2023 года я отправила Максиму два варианта стихов. К тому моменту я уже была в положении. А в марте ушла в декрет. Никакой информации про текст не было, поэтому я подумала, что он не подошел, - вспоминает поэтесса. -  Но позже мне, уже глубоко беременной, позвонил Максим и сказал, что Александра Николаевна выбрала мою работу. Я ликовала и даже пыталась прыгать, не отрывая ног от пола.
Удивление волгоградки вызвало и то, что автор поистине бессмертных песен не попросила её ни об одной правке и приняла первый же вариант стихов.
- Поработать с композитором такого масштаба и пройти хотя бы пару шажочков по краешку этой легендарной судьбы - моя сверхмечта! - делится эмоциями волгоградка. - Думаю, что эта песня будет звучать не так часто. И все же хорошо, что она родилась! Честно говоря, мне достаточно даже вчерашнего вечера и его неповторимых эмоций. Конечно, я мечтала бы поработать с Александрой Николаевной еще и еще. И петь с ней только о любви. Но, думаю, таких желающих очень много. И есть среди них те, кто намного талантливее меня.
В понедельник Александру Пахмутову встретили на железнодорожном вокзале Волгограда. Знаменитый музыкант успела прогуляться по городу и увидеть  посвящённую ей скульптуру в сквере Ворошиловского района. А накануне, 1 мая,  грандиозный концерт с участием Александры Николаевны и российских звезд прошел в ЦКЗ Волгограда. Благодарные волгоградцы провожали знаменитую землячку огромными охапками цветов и исполнением хором ее песен. 
Виктория Чумакова

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