



Волгоградка Анна Олейникова стала автором текста для новой песни Александры Пахмутовой. Премьера композиции про знаменитую Сталинградскую ГРЭС состоялась на вчерашнем концерте в Центральном концертном зале, передает V102.RU.

Волгоградка Анна Олейникова стала автором текста для новой песни Александры Пахмутовой. Премьера композиции про знаменитую Сталинградскую ГРЭС состоялась на вчерашнем концерте в Центральном концертном зале, передает V102.RU.

В декабре прошлого года Александра Пахмутова прислала в Волгоград мелодию для будущей песни об электростанции, на которой когда-то работал ее отец. Получив ноты, музыкант и поэтесса Анна Олейникова практически сразу написала первые строчки.- рассказывает Анна Олейникова. -Несколько месяцев вопрос со стихами для премьерной песни оставался открытым. За это время Анна Олейникова уже примирилась с мыслью, что ее вариант не прошел отбора Александры Пахмутовой. Но..., - вспоминает поэтесса. -Удивление волгоградки вызвало и то, что автор поистине бессмертных песен не попросила её ни об одной правке и приняла первый же вариант стихов.- делится эмоциями волгоградка. -В понедельник Александру Пахмутову встретили на железнодорожном вокзале Волгограда. Знаменитый музыкант успела прогуляться по городу и увидеть посвящённую ей скульптуру в сквере Ворошиловского района. А накануне, 1 мая, грандиозный концерт с участием Александры Николаевны и российских звезд прошел в ЦКЗ Волгограда. Благодарные волгоградцы провожали знаменитую землячку огромными охапками цветов и исполнением хором ее песен.