



13 мая в Волгограде на Мамаевом кургане состоялось открытие Первого сбора поисковых отрядов образовательных учреждений «Путь к Победе». Как сообщает ИА «Высота 102», историко-патриотическое мероприятие было организовано МВД России.

В церемонии приняли участие начальник регионального главка МВД России Дмитрий Вельможко, глава волгоградского управления ФСБ России Александр Ларин, прокурор Волгоградской области Денис Костенко.

– Участники мероприятия почтили память защитников Отечества, возложив венки и цветы в Зале воинской Славы историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, а также приняли участие в акции «Навечно в строю», – рассказали редакции в пресс-службе МВД России по Волгоградской области.





Школьники и студенты из Волгограда, Донецка, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга в течение ближайших дней посетят выставки и экскурсии по историческим местам, примут участие в познавательных мастер-классах, уроках мужества, поисково-исследовательских экспедициях, а также в церемонии захоронения останков красноармейцев на военно-мемориальном комплексе в посёлке Россошки Городищенского района Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области