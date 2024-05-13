В Волгограде в День России усилят безопасность

Общество 13.05.2024 12:38
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13.05.2024 12:38
700 тысяч рублей выделено на проведение праздника, посвященного Дню России, который будет отмечаться 12 июня. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, в Центральном районе Волгограда выступят творческие коллективы, а жителям города бесплатно раздадут 3500 флажков с государственной символикой Российской Федерации и столько же ленточек с триколором.Для обеспечения безопасности пройти на площадку, где будут отмечать День России, можно будет только через металлоискатели. Также организаторы должны будут обеспечить охрану мероприятия.
В прошлом году, напомним, День России отмечался на Центральной набережной около фонтана «Искусство». Тогда проход на мероприятие с концертом, ожившими скульптурами и танцами был свободный.
Фото из архива V102.RU
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