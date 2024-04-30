Общество

Деньги, вино и ЖКХ: законы, которые вступят в силу в мае

Общество 30.04.2024 19:04
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30.04.2024 19:04


В мае 2024 года в России вступят в силу законы, которые повлияют на жизнь жителей Волгоградской области и других субъектов РФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Госдуму России, прозрачнее станет процедура целевого обучения, вырастет лимит переводом между своими счетами без комиссии, подорожает вино, и еще одну категорию должников за ЖКХ оградят от коллекторов и др. 

1 мая

Переводы до 30 миллионов рублей

Жители России смогут переводить на свои счета в других банках без комиссии до 30 миллионов рублей. Запрещать такие переводы в пределах указанной суммы банкам теперь запрещно.

Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги, — считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Целевое обучение

Законодатели постарались все сделать для того, чтобы процедура целевого обучения стала более прозрачной. В частности, все заявки на него будут носить публичный характер. Теперь каждый поступающий сможет найти сведения о мерах поддержки в период обучения, а также о работодателе, с которым потом будет заключен трудовой договор.

Главная цель изменений - создать условия, чтобы будущий специалист после обучения пришел на работу, к которой его готовили. Особенно это касается кадров в сфере здравоохранения и образования.

Цены на вино вырастут

Увеличиваются ставки акцизов на вино, плодовую алкогольную продукцию, винные и виноградосодержащие напитки, а также на игристое вино, включая российское шампанское. Так, ставка акциза на вино составит 108 рублей за литр. 


В ЕГРН пропадут данные о режимных объектах 

В кадастровый учет и регистрацию прав на режимные объекты внесены коррективы. Теперь в определенных случаях данные о них не будут вноситься в ЕГРН. Законы будут способствовать обеспечению безопасности Российской Федерации в сфере защиты государственной тайны.

Гарантии туристам

Финансовое обеспечение ответственности туроператоров в сфере выездного туризма или тех, что ранее занимались организацией такого туризма, но сведения о которых исключены из Единого федерального реестра туроператоров, составит не менее 25 млн рублей. Ранее можно было страховаться минимум на 10 млн рублей. Финансовое обеспечение гарантирует исполнение обязательств перед туристами.

3 мая

Права должников по ЖКХ дополнительно защитят 

Расширен перечень лиц, которые не могут привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ. Ранее это были управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ, жилищные кооперативы и т. п. Теперь в этот список войдут и наймодатели социального жилья.

7 мая

Упрощается доставка грузов на дрейфующие полярные станции российскими воздушными судами. Они смогут неоднократно пересекать границу России без прохождения пограничного, таможенного и других видов контроля. Изменения будут способствовать дальнейшему изучению и освоению арктических регионов России.

15 мая

Близких родственников пропавших без вести граждан включат в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Полученная информация будет храниться до установления местонахождения разыскиваемого человека. 

26 мая

В сфере гособоронзаказа введут систему каталогизации продукции для федеральных нужд. В него включат информацию о технических и качественных характеристиках, условиях эксплуатации, разработчиках и изготовителях. Этот каталог будут использовать при формировании, размещении и выполнении гособоронзаказа. Закон направлен на обеспечение обороноспособности нашей страны.

Речные порты по 1 рублю

Упрощается приватизация объектов речных портов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Начальная цена продажи такого объекта равна одному рублю. Договор купли-продажи должен устанавливать срок приведения его в порядок в пределах пяти лет. В случае невыполнения этого условия такой договор будет расторгнут.

27 мая

Упрощается порядок передачи госимущества резидентам ТОР. Движимое и недвижимое имущество, расположенное на территории опережающего развития (ТОР), будет передаваться в аренду или в собственность управляющих компаний. Впоследствии резиденты ТОР смогут использовать такое имущество в реализации своих проектов.

Фото: архив V102.RU

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