Общество

Электробус №15 продлили до ул. Титова без заезда на вокзал Волгограда

Общество 13.05.2024 09:40
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13.05.2024 09:40


С сегодняшнего дня электробусный маршрут №15 стал охватывать еще один район Волгограда - Краснооктябрьский, передает V102.RU.

Напомним, в связи с началом очередного этапа реконструкции скоростного трамвая маршрут №15 будет ходить в границах «Ул. Тополевая» - «Пл.Титова». Согласно данным сервиса «Мой транспорт», электробус следует по Первой продольной без заезда на железнодорожный вокзал Волгограда, как было ранее.

Ранее в мэрии сообщали, что в электробусах помимо автобусных проездных к оплате принимают и проездные билеты на скоростной трамвай.

Реконструкция с заменой рельсового полотна и контактной сети пройдет на участке от ул. 39-я Гвардейская до ул. Землянского. Сроки окончания работ не называются. 

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