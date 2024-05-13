Расследования

Прокуратура взыскала с ООО «НьюБио» 22,8 млн руб. за загрязнение Кумылги

Расследования 13.05.2024 15:43
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13.05.2024 15:43


Областной суд при поддержке прокуратуры Алексеевского района в апелляционном порядке взыскал с предприятия по переработке кукурузы ООО «НьюБио» 22,8 млн рублей за загрязнение реки Кумылги в Волгоградской области. Нарушения природоохранного законодательства были выявлены во время проверки районной прокуратурой совместно с межрегиональным управлением Росприроднадзора.  

- Установлено, что ООО «НьюБио» осуществлялся сброса вредных веществ в составе сточных вод в реку Кумылгу. Совокупный размер вреда превысил 22,8 млн рублей, - сообщила представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. - В этой связи районной прокуратурой был подан иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Однако, решением суда иск прокурора был оставлен без удовлетворения. Не согласившись с этим, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке.

- По итогам рассмотрения апелляционного представления прокурора судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского областного суда решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое - об удовлетворении искового заявления прокурора и взыскании с ООО «НьюБио» в пользу Российской Федерации ущерба в сумме свыше 22,8 млн. рублей, - добавила старший помощник прокурора по региону. 

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль.

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