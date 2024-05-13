Прокуратура взыскала с ООО «НьюБио» 22,8 млн руб. за загрязнение Кумылги





Областной суд при поддержке прокуратуры Алексеевского района в апелляционном порядке взыскал с предприятия по переработке кукурузы ООО «НьюБио» 22,8 млн рублей за загрязнение реки Кумылги в Волгоградской области. Нарушения природоохранного законодательства были выявлены во время проверки районной прокуратурой совместно с межрегиональным управлением Росприроднадзора.

- Установлено, что ООО «НьюБио» осуществлялся сброса вредных веществ в составе сточных вод в реку Кумылгу. Совокупный размер вреда превысил 22,8 млн рублей, - сообщила представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. - В этой связи районной прокуратурой был подан иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

Однако, решением суда иск прокурора был оставлен без удовлетворения. Не согласившись с этим, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке.

- По итогам рассмотрения апелляционного представления прокурора судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского областного суда решение суда первой инстанции отменено, по делу принято новое - об удовлетворении искового заявления прокурора и взыскании с ООО «НьюБио» в пользу Российской Федерации ущерба в сумме свыше 22,8 млн. рублей, - добавила старший помощник прокурора по региону.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение взято прокуратурой на контроль.