Борьба с коррупцией 13.05.2024 18:08
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13.05.2024 18:08
Ранее судимый 52-летний житель Москвы осужден за хищение чужого имущества в особо крупном размере. Как рассказали V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции, гражданин Ананьев со своим подельником Камиловым в мае 2020 года предложили знакомому бизнесмену за вознаграждение оказать помощь в получении лицензии на право пользования участками недр и обеспечения победы на соответствующем аукционе. Парочка оценила свои услуги в 7,2 миллиона рублей.
Однако в действительности подельники не собирались оказывать никакой помощи бизнесмену, а повлиять на получение в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии соответствующей лицензии они не могли. 18 ноября 2020 года Ананьев был задержан сотрудниками УФСБ при получении денежных средств от потерпевшего. Однако на суде он отрицал свою вину. Но суд на основании доказательств признал его виновным и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу.Подельник Ананьева Камилов был осужден еще в сентябре прошлого года. Он получил 5 лет в колонии строгого режима. При этом осужденный возместил потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме.
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