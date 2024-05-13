Сотрудники УФСБ и поисковики открыли совместную Вахту памяти под Волгоградом

Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области впервые за историю управления приняли участие в Вахте памяти на территории Калачевского района. Чекисты провели ее вместе с ребятами из поискового отряда «Поиск-Дон», над которым УФСБ взяло шефство в 2024 году, рассказали V102.RU в ведомстве.



Торжественное открытие состоялось в минувшие выходные на кургане Хорошев в станице Голубинской Калачевского района у мемориала в честь советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники Управления, представители силовых и правоохранительных ведомств, ветеранского сообщества органов безопасности, руководство и участники Волгоградского регионального отделения «Поискового движения России», поискового отряда «Поиск-Дон», администрация Калачевского района и юнармейцы. С приветственным словом к участникам акции обратился руководитель УФСБ по Волгоградской области генерал-лейтенант Александр Ларин.







В состав поискового отряда вошли как молодые, так и уже опытные сотрудники УФСБ и пограничного управления России по Волгоградской области, а также специалисты «Поиск-Дон». Поисковые работы развернулись на правом берегу реки Дон, где в годы Сталинградской битвы велись ожесточенные сражения. Именно здесь в июле 1942 года советская армия нанесла контрудар по войскам 6-ой армии фашистов, задержав их на месяц и не позволив молниеносно захватить Сталинград.



Поисковая деятельность стала ещё одним важным направлением работы УФСБ России по Волгоградской области по сохранению памяти о героических подвигах и воинах Красной Армии, погибших в боях за Родину, отметили в ведомстве.

Фото УФСБ по Волгоградской области