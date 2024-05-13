Банк Уралсиб запустил для бизнеса В2В переводы в Системе быстрых платежей





Банк Уралсиб предлагает своим клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – сервис В2В переводов в Системе быстрых платежей (СБП). Подключить услугу можно в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн.

Переводы доступны в рублях с расчетных счетов клиентов в Уралсиб Бизнес Онлайн круглосуточно. Для совершения перевода плательщик и получатель должны быть подключены к СБП. Для перевода средств получатель предоставляет плательщику платежную ссылку или QR-код любым удобным способом (по электронной почте, в мессенджерах и т.д.). Плательщик считывает QR-код или переходит по платежной ссылке и производит оплату. Перевод на счет получателя зачисляется моментально.

Подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.





Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111