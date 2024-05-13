«Ситуация выглядит тревожной»: глава Жирновского района сообщил о гибели 12 тыс. га озимых





В Жирновском районе Волгоградской области из-за майских заморозков пострадало 22,8 тыс. гектаров озимых культур из 36 тысяч общего урожая. Об этом сообщил сегодня, 13 мая, глава района Александр Шевченко.

- Ситуация выглядит тревожной. Сейчас необходимо оценить масштаб случившегося, подсчитать убытки, собрать сведения о наличии застрахованных посевов, – рассказал Шевченко. - Вся необходимая документация будет оперативно направлена в комитет сельского хозяйства Волгоградской области.

По данным отдела районного сельского хозяйства, на которые ссылается в своем сообщении глава Жирновского района, в результате резкого снижения температуры в мае погибло 12 198 гектаров озимых культур. С 12 мая на территории Жирновского района, по словам Шевченко, веден режим повышенной готовности.

На территориях сельхозпроизводств в Жирновском районе уже посеяны яровые зерновые культуры на площади 15,7 тысяч га. Завершились и работы на полях с пшеницей, ячменем, овсом, горохом и чечевицей.

Напомним, в Волгоградской области готовы ввести режим ЧС регионального характера из-за гибели посевов от заморозков. Об этом сообщало V102.RU со ссылкой на проект постановления губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова 8 мая.