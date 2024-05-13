



Жители Новониколаевского района Волгоградской области завалили жалобами все инстанции, пытаясь добиться улучшения ситуации с местными дорогами. По информации сельчан, транспортная доступность сразу девяти крупных населенных пунктов оказалась ограничена из-за аварийного состояния подъездной дороги.

– Ситуация существенно ухудшилась где-то три года назад. Капитального ремонта проезжей части не было уже очень много лет, но и текущие работы выполняются раз через раз, да и спустя рукава. Сейчас дорога практически полностью уничтожена. Выбоина на выбоине, проехать на обычной легковой машине практически невозможно, – рассказала ИА «Высота 102» жительница поселка Серп и Молот Анна Полякова.

По словам женщины, дорога была обустроена еще в советское время и изначально имела бетонное покрытие, но потом власти приняли решение её заасфальтировать. В настоящее время верхний асфальтовый слой представляет собой поверхность, испещрённую бесконечным множеством выбоин, трещин и недоразрушившихся латок.

– В прошлом году угодила в яму, да так, что едва доехала до дома. Как выяснилось, на колесе от удара образовалось повреждение. Пришлось ехать в автосервис и менять. Во многих местах нам приходится объезжать огромные выбоины по грунтовой дороге. Как в таких условиях жить? А если нужно срочно съездить куда-то? Это ведь единственная дорога, связывающая нас с райцентром, – сетует жительница.

Помимо поселка Серп и Молот, проезжая часть обеспечивает транспортную доступность хуторов Куликовский, Нижнекардаильский, Кирпичёвский, Челышевский, Галушкинский, Рог-Измайловский, Краснокоротковский и Будённовский. На состояние дороги местные жалуются несколько лет, но ситуация если и меняется, то лишь в худшую сторону.

По информации регионального комитета транспорта, обслуживанием этой дороги занимается компания ООО «Группа Компаний Гранит».

- В настоящее время подрядной организации выдано предписание на устранение дефектов асфальтобетонного покрытия инертными материалами на подъезде от автомобильной дороги Р-22 «Каспий» к посёлку Серп и Молот, – говорится в официальном ответе ведомства, неоправленном в адрес местных жителей.

При этом ремонт будет выполнен исключительно в лимитах денежных средств, доведенных до подрядной организации.

Местные жители подтверждают, что в мае 2024 года ремонт автодороги действительно начался, но сомневаются в его эффективности и долговечности.

– Специалисты по непонятному принципу выбирают одну из нескольких выбоин, обмазывают ее неким тягучим раствором и сверху припорашивают мелкой каменной крошкой. В итоге внешне так называемый ремонт больше напоминает посыпку кулича, нежели полноценную латку. Не знаю, растает ли такое покрытие на солнце подобно сахарной помадке, но практика прошлых лет показывает, что испытание дождями она едва ли переживет, – добавила Анна Полякова.





В Облкомдортрансе рассказали ИА «Высота 102» о том, что в прошлом году на поддержание дорог в нормативном состоянии ООО «Группа Компаний Гранит» получила из бюджета 11,5 млн рублей. В этом году организации выделено еще 7,5 млн рублей. Эффект "посыпки кулича", который могли наблюдать местные жители, специалисты объяснили применением технологии пневмонабрызг.

– Данная методика выполняется в соответствии с рекомендациями по технологиям устранения деформаций и повреждений с использованием различных типов специальных асфальтобетонных смесей при выполнении неотложных работ, – говорится в ответе регионального комитета.

Но есть у властей и хорошая новость. В 2024 году должен состояться не только неотложный ремонт с помощью пневмонабрызга, но и полноценный, правда, латочный, но все же ремонт злополучной проезжей части. Специалисты обещают привести в порядок 2700 кв. метров дороги «Куликовский — Хоперский — Верхнекардаильский — Новониколаевский».

– Также в ближайшие два года запланировано продолжение ремонтных работ на дорогах Новоаннинского и Новониколаевского районов. Так, в Новониколаевском районе подрядчики на участке «Куликовский – Хоперский – Верхнекардаильский – Новониколаевский» отремонтируют 17 км трассы. В Новоаннинском муниципальном районе приведут в нормативное состояние 17 км автомобильной дороги «Новоаннинский – Галушкинский – Кирпичевский – Нижнекардаильский», – добавили в Облкомдортрансе.

Жители местных поселков и хуторов надеются, что восстановить дорогу удастся быстрее, чем из этих населенных пунктов, насмотревшись на высокотехнологичный пневмонабрызг и устав ежедневно ездить по убитым дорогам, разъедется молодежь и разного рода специалисты.

Фото: Анна Полякова