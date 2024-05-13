Жители Волгограда 13 мая сообщили о крупном пожаре, который, по информации горожан, произошел на территории военного госпиталя в Дзержинском районе. Фотографиями с места происшествия волгоградцы делятся в социальных сетях.

– В районе Качи что-то очень сильно горит. Видно и огонь и огромный столб черного дыма, – пишут волгоградцы, прикладывая в подтверждение своих слов снимки.

Более осведомленные уточняют, что на территории военного госпиталя произошло возгорание в ангаре – постройка якобы полностью уничтожена во время пожара.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области, в свою очередь, на момент публикации происшествие по запросам представителей СМИ не прокомментировали.

Фото: Серега Карпов / Жесть Волгограда / VK.com