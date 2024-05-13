В Волгограде признана аварийной треснувшая пятиэтажка





В Красноармейском районе Волгограда очередь на расселение пополнилась очередной пятиэтажкой. На этот раз по требованию Госжилнадзора власти признали непригодным для проживания многоквартирный дом № 22 на проспекте Героев Сталинграда.





Как сообщает ИА «Высота 102», по жалобам собственников надзорным ведомством было организовано обследование здания. Во время осмотра эксперты обнаружили, что многие стены и перекрытия в буквальном смысле испещрены сквозными трещинами.





Выявленные дефекты были специалистами зафиксированы, а итоговое заключение направлено в районную комиссию. Муниципальные власти утвердила выводы инспекторов, признав здание, построенное в 1964 году, аварийным и подлежащим расселению.

Фото сайта регионального Госжилнадзора