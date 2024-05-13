Общество

В Волгограде признана аварийной треснувшая пятиэтажка

Общество 13.05.2024 13:10
0
13.05.2024 13:10


В Красноармейском районе Волгограда очередь на расселение пополнилась очередной пятиэтажкой. На этот раз по требованию Госжилнадзора власти признали непригодным для проживания многоквартирный дом № 22 на проспекте Героев Сталинграда.


Как сообщает ИА «Высота 102», по жалобам собственников надзорным ведомством было организовано обследование здания. Во время осмотра эксперты обнаружили, что многие стены и перекрытия в буквальном смысле испещрены сквозными трещинами.


Выявленные дефекты были специалистами зафиксированы, а итоговое заключение направлено в районную комиссию. Муниципальные власти утвердила выводы инспекторов, признав здание, построенное в 1964 году,  аварийным и подлежащим расселению.

Фото сайта регионального Госжилнадзора

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
13.05.2024 18:58
Общество 13.05.2024 18:58
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.05.2024 16:34
Общество 13.05.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2024 16:21
Общество 13.05.2024 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.05.2024 15:36
Общество 13.05.2024 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2024 15:23
Общество 13.05.2024 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2024 15:21
Общество 13.05.2024 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2024 13:37
Общество 13.05.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2024 13:23
Общество 13.05.2024 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.05.2024 12:38
Общество 13.05.2024 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2024 11:15
Общество 13.05.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2024 09:40
Общество 13.05.2024 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2024 09:08
Общество 13.05.2024 09:08
Комментарии

0
Далее
Общество
13.05.2024 08:15
Общество 13.05.2024 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2024 21:22
Общество 12.05.2024 21:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.05.2024 20:12
Общество 12.05.2024 20:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:10
Волгоградцы сообщают о крупном пожаре на территории военного госпиталяСмотреть фотографии
18:58
Как посыпка на куличе: жители Волгоградской области не оценили «креатив» дорожников при ремонте автомагистралиСмотреть фотографии
18:43
Счетная палата запросит в регионах стоимость строительства социальных объектовСмотреть фотографии
18:08
Жителя Москвы приговорили к 3 годам за аферу с подкупом волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
16:34
«Ситуация выглядит тревожной»: глава Жирновского района сообщил о гибели 12 тыс. га озимыхСмотреть фотографии
16:21
В Волжском сильнейшие заводчане встретились на боксерском рингеСмотреть фотографии
16:13
«Не выдержало сердце»: в Волгоградской области собрались судить умершего директора детсадаСмотреть фотографии
16:04
Все те же лица: депутаты ГД утвердили зампредов Правительства РФСмотреть фотографии
15:43
Прокуратура взыскала с ООО «НьюБио» 22,8 млн руб. за загрязнение КумылгиСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде открылся Первый сбор ученических поисковых отрядов «Путь к Победе»Смотреть фотографии
15:27
Банк Уралсиб запустил для бизнеса В2В переводы в Системе быстрых платежейСмотреть фотографии
15:23
Сотрудники УФСБ и поисковики открыли совместную Вахту памяти под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:21
Спасатели из Чехии, Бахрейна и Катара приедут в Волгоград на соревнования по пожарно-спасательному спортуСмотреть фотографии
14:24
Волгоградка ненароком убила скалкой экс-сожителя, защищая ребенкаСмотреть фотографии
13:37
Зараженные болезнью Лайма клещи нападают на волгоградцевСмотреть фотографии
13:23
Волгоградский оператор питания поздравил ветеранов с Днем ПобедыСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде признана аварийной треснувшая пятиэтажкаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде в День России усилят безопасностьСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде осудят водителя маршрутки №4. Владелец маршрута отделался штрафомСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде пенсионер отправится в колонию за разврат в подъезде со школьницейСмотреть фотографии
11:31
Директора детсада в Волгоградской области осудят после ампутации пальца ребенкуСмотреть фотографии
11:21
Дорогая моя природа: директора волгоградских лесничеств и парков отчитались о зарплатахСмотреть фотографии
11:15
Бочаров поручил провести безопасные линейки 25 мая в регионеСмотреть фотографии
10:15
Пассажир «улетевшей» с трассы иномарки погиб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде во дворе дома иномарка сбила 8-летнюю школьницуСмотреть фотографии
09:40
Электробус №15 продлили до ул. Титова без заезда на вокзал ВолгоградаСмотреть фотографии
09:08
В девятиэтажке Волгограда запустили лифт после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
08:15
Магнитные бури не отпустят волгоградцев 13 и 14 маяСмотреть фотографии
21:58
Путин предложил кандидатуру нового министра обороны РоссииСмотреть фотографии
21:22
ЦГМС: после ночных заморозков в Волгоградской области потеплеет до +18Смотреть фотографии
 