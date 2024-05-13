Зараженные болезнью Лайма клещи нападают на волгоградцев

Сотрудники Роспотребнадзора констатируют возросшую в Волгоградской области активность клещей и, как следствие, рост числа обратившихся в больницу после их укусов. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, за неделю в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 209 человек. Неделей ранее было 169 таких обращений.

Всего с начала сезона таких жалоб поступило 627, причем 307 - от жителей Волгограда.

В Волгоградской области сотрудники специализированной лаборатории проводят исследования на зараженность клещей возбудителями КГЛ, иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), туляремии. На данный момент получено два положительных результата на наличие маркеров к возбудителю ИКБ.

Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) или болезнь Лайма - природно-очаговое заболевание, передающееся клещами. Оно характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем и часто принимает хроническое, рецидивирующее течение. Первые признаки болезни напоминают грипп. На месте укуса появляется красное пятно округлой или овальной формы и постепенно увеличивается в размерах, иногда довольно существенно - до 60 см.

При адекватной и рано начатой терапии длительность заболевания составляет от 3 дней до 1 месяца и заканчивается полным выздоровлением.