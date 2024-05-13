«Не выдержало сердце»: в Волгоградской области собрались судить умершего директора детсада

В Волгоградской области 51-летний директор детского сада «Шарашенский» в Алексеевском районе не предстанет перед судом, как сегодня, 13 мая, объявило Следственное управление СКР по региону в своем официальном сообщении.

Как рассказали V102.RU читатели информагентства, которые обратились в редакцию после выхода новости об этом уголовном деле, человек, которого следствие обвиняет в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, скончался без малого месяц назад.

- Михаил Викторович был замечательным человеком, добрым и отзывчивым. Был прекрасным учителем и директором. Он очень глубоко переживал случившееся и его сердце не выдержало. Странно, почему следователи об этом не знали и сегодня выдали эту новость, даже не пожалев родных покойного. Господь всем судья, - сообщили редакции жители Алексеевского района.

Как выяснилось, сообщение о смерти учителя и директора МБОУ Шарашенской СШ Михаила Попова было размещено в социальных сетях этого образовательного учреждения 16 апреля текущего года.

- Сегодня перестало биться сердце замечательного учителя и директора МБОУ Шарашенской СШ Попова Михаила Викторовича. Он воспитал огромное поколение детей и научил всех главным ценностям жизни. В каждом ребёнке он видел только лучшее и старался прорастить это в личности каждого, делясь частичкой своей души. Ученики платили ему тем же. Его безграничная доброта и великая душа не растратились за более чем 30 лет стажа, - говорится в некрологе.

Под некрологом написано уже несколько десятков сообщений от благодарных учеников и их родителей, которые скорбят об утрате и вспоминают о педагоге только хорошее. Есть комментарии, где пишут, что директора просто затравили и сделали без вины виноватым, а он не смог это принять и пережить.

Происшествие, которое стало роковым для Михаила Попова, произошло в детском саду 9 января 2024 года примерно в 16:30. По данным следствия, 4-летний мальчик вместе со своим братом залез на шкаф, который не выдержал веса детей и упал. В результате 4-летний ребенок получил травму правой кисти. Его доставили в больницу, где ампутировали последнюю фалангу безымянного пальца правой кисти. В отношении директора после случившегося было возбуждено уголовное дело.

Сегодня, 13 мая, в СУ СКР по региону сообщили, что дело передано в суд для рассмотрения по существу. Однако, по данным V102.RU, уголовное дело будет прекращено в связи со смертью директора.