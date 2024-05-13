Бочаров поручил провести безопасные линейки 25 мая в регионе





Губернатор Волгоградской области сегодня, 13 мая, в ходе оперативного совещания поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность выпускников школ во время торжественных линеек 25 мая. В этот день «Последний звонок» пройдет во всех муниципальных образованиях региона.

– При этом уже начиная с 21 мая более 35 тысяч школьников выпускных классов приступят к сдаче государственных итоговых и выпускных экзаменов, проведение которых в соответствии с утвержденным расписанием завершится в этом году пятого июля, – отметил Андрей Бочаров, напомнив, что с этого года школьникам предоставляется дополнительная возможность пересдать один из госэкзаменов – 4 и 5 июля.

В ходе совещания речь также шла о предстоящем открытии нового спортивно-патриотического лагеря «Авангард» в составе Центра патриотического воспитания «Юный ястреб» в Среднеахтубинском районе. Андрей Бочаров поручил завершить все подготовительные работы к 1 июня. Также губернатор обсудил предстоящий фестиваль #ТриЧетыре, который в этом году пройдет в Волгограде уже в третий раз. В течение ближайших 10 дней ответственные за проведение фестиваля предоставят главе региона предложения по основным мероприятиям.

По итогу совещания Андрей Бочаров поставил следующие задачи: