Дорогая моя природа: директора волгоградских лесничеств и парков отчитались о зарплатах





Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области опубликовал данные о зарплатах за 2023 год руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, находящихся в введении облкомприроды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт органа исполнительной власти, сведения о зарплатах раскрыли руководители 22 лесничеств, 7 природных парков, а также других государственных учреждений, работающих в этой сфере.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области опубликовал данные о зарплатах за 2023 год руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, находящихся в введении облкомприроды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт органа исполнительной власти, сведения о зарплатах раскрыли руководители 22 лесничеств, 7 природных парков, а также других государственных учреждений, работающих в этой сфере.

Самым высокооплачиваемым директором стал руководитель специализированного государственного бюджетного учреждения «Даниловское лесничество». Он в среднем получал в месяц 224 тысячи рублей. Его сменщица на этом посту Елена Давиденко зарабатывала гораздо меньше – 98 тысяч рублей.Зарплата директоров нескольких лесничеств также варьировалась в пределах 100 тысяч рублей. Например, руководитель Арчединского лесничестваполучал около 120 тысячи рублей, Алексеевского лесничества– 100 тысяч, Михайловского лесничества– 103517 рублей. А предшественник последнего Рзарабатывал и того больше – 122,5 тысячи рублей.Однако такие высокие зарплаты в 2023 году были не у всех. Например, директор Быковского лесничестваполучал около 60 тысяч рублей в месяц. Столько же зарабатывал руководитель Руднянского лесничестваЗарплаты других главных лесников варьировались от 70 до 80 тысяч., директор регионального центра экологического контроля, отчитался о среднемесячной зарплате за 2023 год в размере 86,1 тысячи рублей.возглавляющий Волгоградский региональный ботанический сад, получал в прошлом году по 112,7 тысячи рублей в месяц. Адиректор ГКУ «Волгоградоблохота», зарабатывал 110,1 тысячу рублей. Руководитель Дирекции водохозяйственного строительствазадекларировал ежемесячную зарплату в 133 тысячи.Среди руководителей региональных природных парков самая высокая зарплата оказалась у директора ГБУ «Природный парк «Нижнехоперский»– 95,4 тысячи рублей. Это больше, чем у, бывшего зама губернатора Волгоградской области, который несколько лет назад возглавил природный парк Волго-Ахтубинская пойма. Экс-чиновник зарабатывает теперь 83,9 тысячи рублей в месяц, что в четыре раза больше, чем главный бухгалтер этого ГБУ. Директор природного парка Щербаковскийполучала в прошлом году 92,6 тысячи рублей в месяц, аруководитель ГБУ «Природный парк «Цимлянские пески», где ежегодно проводятся грибные чемпионаты, зарабатывал 62,5 тысячи рублей.Напомним, данные о среднемесячной зарплате руководителей, заместителей и главных бухгалтеров государственных и муниципальных учреждений, публикуются ежегодно органами исполнительной и местной власти во исполнении законодательства о противодействии коррупции. Если в 2022 году Указом Президента от необходимости обнародовать декларации о доходах и имуществе были освобождены чиновники и депутаты, то руководители учреждений такую льготу не получили.