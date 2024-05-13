Расследования

В Волгограде военный сдался полиции после жестокого убийства из-за спора о ВДВ

Расследования 13.05.2024 21:36
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13.05.2024 21:36


В Волгоградский гарнизонный военный суд поступила жалоба осужденного Сергея Т., который в январе этого года был признан виновным в жестком  убийстве мужчины, совершенном осенью 2023 года. Согласно материалам дела, осужденный забил деревянной доской случайного знакомого из-за спора о службе в ВДВ. 

По информации, размещенной на сайте суда, преступление было совершено в ночь на 13 сентября 2023 года. Сергей Т. и потерпевший распивали вместе спиртное. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт из-за нелестных высказываний потерпевшего о службе в ВДВ. В ходе конфликта военный оглушил оппонента двумя ударами кулаками по голове, а затем, поверженного на землю, добил его подвернувшейся под руку доской. Утром 13 сентября совершивший убийство написал явку с повинной. 

Согласно протоколу явки с повинной Т. добровольно сообщил о том, что ночью 13 сентября на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений в ходе словесного конфликта с потерпевшим нанес ему множественные удары, в том числе ребром фрагмента деревянного полотна, в область головы, пока тот не перестал подавать признаков жизни. После чего вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Кроме личного признания виновность подсудимого подтверждается совокупностью предъявленных стороной обвинения в судебном заседании доказательств, – говорится в материалах дела. – Согласно показаниям дочери потерпевшего, труп ее отца обнаружили в 9 часов 13 сентября во дворе. В судебном заседании Т. виновным себя в совершении в убийстве признал полностью. 

Вину Сергея Т. в суде подтвердили также свидетели, которые в ночь на 13 сентября находились за гаражами и распивали алкоголь. Следы крови следователи обнаружили не только на орудии убийства – деревянной доске, но также на одежде и обуви убийцы. 

Учитывая  обстоятельства совершенного преступления, зимой 2023 года суд приговорил Сергея Т. к 10 годам колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск дочери убитого волгоградца – осужденный должен выплатить ей 1 617 030 рублей в счет компенсации морального и имущественного вреда. 

Как сообщает ИА «Высота 102» 7 мая Волгоградский гарнизонный военный суд зарегистрировал апелляционную жалобу – приговор обжалует Сергей Т.  

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